شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : أول شخصية خليجية بارزة تصل العاصمة صنعاء.. بعد 24 ساعة من توقيع اتفاقية السويد.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبل قيادي حوثي، اليوم الجمعة، دبلوماسي خليجي، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ غادرت السفارات صنعاء، بعد سيطرة الحوثيين عليها بقوة السلاح في سبتمبر 2014م. وقالت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أن ما يُسمى بمدير مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد حامد، استقبل سفير دولة الكويت لدى اليمن فهد الميع والممثل الخاص لمملكة السويد. ووفقا للوكالة، فقد جرى "خلال اللقاء استعراض ما تم التوصل إليه في المشاورات التي عقدت في السويد برعاية الأمم المتحدة والجهود المبذولة لإنجاحها". يأتي هذا بعد يوم واحد من اتفاق الأطراف اليمنية، في مشاورات السويد، برعاية الأمم المتحدة.

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : أول شخصية خليجية بارزة تصل العاصمة صنعاء.. بعد 24 ساعة من توقيع اتفاقية السويد.. شاهد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .