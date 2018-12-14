شكرا لقرائتكم خبر عن نص بنود إتفاق الأطراف اليمنية بشأن محافظة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إعلان تفاهما حول تعز



اتفق الطرفان على التالي:



1- تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تضم ممثلين من المجتمع المدنين وبمشاركة الأمم المتحدة.

2- يسمي الطرفان ممثليهما في اللجنة المشتركة ويتم تسليم الأسماء إلى مكتب المبعوث الأممي للأمم المتحدة في موعد لا يتعدى أسبوع من تاريخ انتهاء مشاورات السويد.

3- تحدد الأمم المتحدة موعد ومكان الاجتماع الأول للجنة المشتركة.

4- تقوم اللجنة المشتركة بتحديد صلاحيتها وآلية عملها.

5- تقدم اللجنة المشتركة تقريراً عن سير أعمالها إلى الاجتماع التشاوري القادم.



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