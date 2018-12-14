شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة ... الدولار والسعودي يشهدان تراجع كبير امام الريال اليمني .. اخر تحديث لااسعار الصرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد الدولار تراجعاً كبيراً امام الريال اليمني اثناء التداول به اليوم وقال مصدر مصرفي ان سعر الدولار اليوم في صنعاء بلغ 500 ريال والسعودي، 133 ريال. فيما بلغ سعر الدولار في عدن 505 ريال والسعودي 134 ريال وجميعها اسعار شراء.

شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة ... الدولار والسعودي يشهدان تراجع كبير امام الريال اليمني .. اخر تحديث لااسعار الصرف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .