شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : حكومة هادي تزف بشري سارة لجميع المواظفين المدنيين .. تبداء من يوم غداَ في جميع محافظات الجمهورية اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زفت مصادر حكومية بشرى سارة للموظفين المتقاعدين في السلك المدني للدولة في عموم محافظات الجمهورية. وذكرت مصادر أن الحكومة الشرعية ستبدأ صر معاشاتهم لشهر ديسمبر ، ابتداء من يوم غد السبت في جميع فروع بنك الكريمي بعموم المحافظات بما فيها العاصمة صنعاء.



شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : حكومة هادي تزف بشري سارة لجميع المواظفين المدنيين .. تبداء من يوم غداَ في جميع محافظات الجمهورية اليمنية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .