شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : بشرى سارة للموظفين المدنيين في جميع المحافظات وخصوصا صنعاء.. بشأن المرتبات (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زفت مصادر حكومية بشرى سارة للموظفين المتقاعدين في السلك المدني للدولة في عموم محافظات الجمهورية. وذكرت مصادر أن الحكومة الشرعية ستبدأ صر معاشاتهم لشهر ديسمبر ، ابتداء من يوم غد السبت في جميع فروع بنك الكريمي بعموم المحافظات بما فيها العاصمة صنعاء.

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