شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : عضو بوفد الشرعية يقطع جميع التكهنات ويكشف قبل قليل هذه القوات ستستلم مدينة الحديدة ومينائها (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال عضو الوفد الحكومي المفاوض في مشاورات السوید، عسكر زعیل، إن الحكومة

الشرعیة حققت من خلال المشاورات التي انتھت أمس الخمیس، في العاصمة السویدیة

استكھولوم، أكثر تقدما، وحصلت اختراقات في عدة ملفات، وتم الوصول لعدة تفاھمات

وذكر زعیل لقناة الجزیرة "إن الموانئ في الحدیدة ستسلم لوزارة النقل في الحكومة

الشرعیة بإشراف من الأمم المتحدة خلال الفترة الزمنیة المحددة".



وفیما یتعلق بملف الأسرى قال زعیل: "حدث انفراج في ملف الأسرى كونھ ملف إنساني

لا علاقة لھ بالسیاسة ودخلنا في الآلیة الفنیة لتنفیذ ھذا الاتفاق وكل فریق سلم الكشوفات

للطرف الآخر وعبر الصلیب الأحمر سیتم تنفیذ الاتفاق".

وأشار إلى أن الإجراءات ستبدأ في الحدیدة فور تشكیل اللجنة العسكریة لھذا الجانب،

وستبدأ بوضع خطة كاملة لعملیة انسحاب ملیشیا الحوثي من المدینة وإعادة تموضع

القوات الجدیدة والتي ستتشكل من قوات من وزارة الداخلیة الیمنیة في المدینة والمیناء.

ولفت إلى أن ملف مطار صنعاء وصل إلى درجة من التفاھم ولا یزال قید التفاھم،

موضحا أنھ سیتم استئناف الحدیث عنھ في المشاورات القادمة.

وذكر أن الملف الاقتصادي سیتم فیھ إعادة ترتیب الموارد الاقتصادیة لتورد للبنك

المركزي في مدینة عدن.