شكرا لقرائتكم خبر عن أخر (تحديث ) تغير طاريء في أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني (قائمة الأسعار المحدثة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اليكم قائمة بأسعار الصرف اليوم الجمعة 14/12/2018حسب مصادر مصرفية بالعاصمة صنعاء:

اسعار الشراء

الدولار الامريكي : 520 الريال السعودي : 138



أسعار البيع الدولار الامريكي: 530 الريال السعودي: 140



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