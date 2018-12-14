شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : بعد يوم واحد من اتفاق السويد الحديدة تشتعل في الأثناء ومصادر تكشف مايحدث الان (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شعلت مقاتلات التحالف العربي بغارات جوية قوية مناطق متعددة في مدينى الحديدة قبل قليل وقالت مصادر ميدانية ان مقاتلات التحالف العربي شنت ثلاث غارات جوية قبل قليل شرق محطة المسعودي مديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة ، واضافت المصادر ان انفجارات عنيفة أعقبت الغارات الجوية فيما يعتقد استهداف المقاتلات لمخزن اسلحة في المنطقة. يأتي ذالك بعد يوم واحد من اعلان اتفاق هدنة بين جميع الاطراف في مدينة الحديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : بعد يوم واحد من اتفاق السويد الحديدة تشتعل في الأثناء ومصادر تكشف مايحدث الان (تفاصيل طارئة) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .