الرئيس هادي يعزي في وفاة المصور الصحفي ناشر سيف

بعث رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي،اليوم، برقية عزاء ومواساة الى جلال وجمال ناشر سيف عزاهما فيها في وفاة والدهما المصور الصحفي ناشر سيف.
واشار الرئيس هادي الى الجهود التي بذلها الفقيد خلال مشوار حياته الحافلة بالنضال والتضحية والعطاء من خلال مواقعه التي شغلها في التصوير الصحفي برئاسة الجمهورية لعقود من الزمن وتوثيقه بعدسته عدد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات واللقاءات في مختلف المحافظات.
وعبر الرئيس هادي عن تعازيه ومواساته بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
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