بن بريك: سبب استهدافنا هو وقوفنا ضد الإرهاب

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الشيخ “هاني بن بريك” إن القوات الجنوبية بدعم من دولة الامارات حققت انتصارات على الإرهاب في الجنوب، لم تستطيع ان تقوم بها دول الغرب خلال 25 عام

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وأضاف في برنامج اليمن في أسبوع على قناة ابوظبي ان ذلك كان اثناء حديثه مع مسؤولين في أوروبا اثناء زيارته الأخيرة اليها . وأضاف ان سبب استهدافه من قبل التنظيمات الإرهابية وحزب الإصلاح، هو وقوفه ضد الإرهاب واشرافه على القوات التي تحارب الإرهاب، لذلك كل الأجهزة الأمنية التي تستهدف الإرهاب مستهدفة بتفجيرات وحملات إعلامية لخدمة حزب الإصلاح ذراع الاخوان في اليمن .

واتهم الشيخ هاني حزب الإصلاح واذرعه المختلفة بالوقوف خلف الحملة التي تستهدفه، ومنها الحملة الأخيرة التي تتهمه بالوقوف خلف اغتيال الشيخ راوي، وقال ان مدير عام مديرية المنصورة ” هاني اليزيدي ” يقف خلف هذه الحملة لأهداف سياسية بحتة ليس لها علاقة بالحقيقة .

وأضاف خلال المقابلة قائلاً : اجدها فرصة لتذكير اسرة الأخ رواي ان يتجنبوا الاستقلال السياسي والتوظيف السياسي لمقتل الأخ رواي .

وقال تواصلت عن طريق بعض الأقارب معهم وعرفنا منهو السبب خلف التصعيد وانهم تفاجئوا بوجود صورتي ترفع في الوقفة الاحتجاجية التي نظموها للمطالبة بقتلة الشيخ رواي، وكان حدود مطالبهم المطالبة تسليم قتلة الشيخ راوي موجودين لدى الامن او ثبتت عليهم اعترافات .

وفيما يخص العلاقة بين التحالف العربي والمجلس الانتقالي قال ان التحالف لم يأتي الى اليمن ليفك ارتباط الشمال بالجنوب وإعطاء أبناء الجنوب الاستقلال، وأضاف ان استقلال الجنوب لن يأتي به التحالف ولكن الرجال على الأرض .

وعن مشاورات السويد قال الشيخ هاني ان هذه المفاوضات جاءت على أساس التفويض الذي منح للمبعوث الدولي ” مارتن غريفت ” للوصول الى تهدئة بين الشرعية والحوثيين .

وأضاف ان المجلس الانتقالي يفضل عدم مشاركته حتى لا يحسب عليه أي التزامات يكون طرف فيها، واعتبر ان أي مخرجات تضر الجنوب وقضيته لن تكون ملزمة لأبناء شعب الجنوب .

وقال ان الجنوبيون اهل وفاء ولسنا اهل غدر ولا خيانة ولا في الليل ملكية وفي النهار جمهورية، ونتعامل مع التحالف بكل نقاء والتزمنا بمشروع التحالف العربي لاستعادة الشرعية ومحاربة المد الفارسي .

وأضاف ان المجلس الانتقالي يمهد لدولة جنوبية قادمة وهذه الدولة لابد من التمهيد لها واستعادة مؤسساتها وبشكل سلمي وضمن حلول شاملة .

وقال ان الخطاب السياسي الجنوبي ارتقى وصارت القيادة الجنوبية من النضوج والعقل والادراك لما يحاك ويدار اكبر من مجرد كاتب في فيسيبوك او مغرد في تويتر .

ووجه خلال حديثه رسالة لأبناء الشمال المتواجدين في الجنوب من بائع العربية الى اكبر تاجر بأن مصالحهم لن تضر ومن يتصور انه بمجرد الانفصال سيطرد الشماليين هو واهم وهؤلاء هم أهلنا 0 وعن الحوار الجنوبي الجنوبي قال ان ان الرئيس الزبيدي اطلق دعوة للحوار الجنوبي الجنوبي ونحن على ذلك ومصرين على ذلك ونثق ثقة كاملة ان أي جنوبي مع عودة الجنوب حتى وان كان خارج الانتقالي سيكون معنا.