غلاب يكشف سبب جمود مليشيا الحوثي في هذا التوقيت

كشف رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم، الأسباب التي دفعت مليشيات الحوثي للتهدئة من الشغب الذي تحدثه الجماعة في اليمن.

وقال غلاب في تغريدة له عبر "تويتر" : "لو تم رصد الانتهاكات المتنوع للحوثية العسكرية والحقوقية وعمليات التهب التي تزداد وجمع الاتاوات من يوم امس عند انتهاء المشاورات ستجدونها كثيرة".

مضيفا: أن "المليشيا الحوثية تبحث عن تهدئة لتأمن والتفرغ للايذاء واذلال يمنيين كمدمن مريض لن يتحمل الشعب اليمني مهما كانت الضغوط شرعنة دجالين وجريمة محترفة".