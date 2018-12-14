خلاف على أرض يتسبب بمقتل شخصين في الضالع

لقي شخصان مصرعهما، صباح اليوم الجمعة، في اشتباكات اندلعت بين مواطنين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات حدثت بسبب خلاف بين مواطنين حول ملكية إحدى الاراضي الزراعية في عزلة الأشعور بقرية القدم في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

وأضافت المصادر ان الاشتباكات أدت الى مقتل شخصين يدعيان عبدالسلام محمد علي الحاج سلمان و فؤاد علي قايد مصلح سلمان في حين اصيب ثلاثة اخرين في الاشتباكات .

وأكدت المصادر ان المصابين وهم 3 اشخاص تم نقلهم الى المستشفى العام في مديرية قعطبة.