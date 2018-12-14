شاهد.. الكثيري يوجه بعمل ترميمات عاجلة لقصر السلطان الكثيري

وجه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري بعمل ترميم عاجل لقصر السلطان الكثيري بمدينة سيئون و العمل على تجهيز المتحف و طلاء القصر التاريخي من الخارج.

جاء ذلك في زيارته التفقدية التي قام بها للقصر للإطلاع عن كثب على الأضرار التي تعرض لها القصر من الجهة الشمالية و ساحات القصر و متحفة الداخلي.

و استمع الكثيري من عبدالرحمن السقاف الهيئة العامة للآثار بوادي حضرموت و الأستاذ حسن عيديد مدير عام الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية إلى ابرز احتياجات قصر السلطان الكثيري سوى من الترميمات او متحفة لافتتاحه أمام زوار المدينة .

و أكد الكثيري أن هذه الترميمات العاجلة ستعمل على طلاء مبنى القصر من الخارج فيما سيعلن عن مشروع اخر متكامل يستهدف إجراء صيانه شاملة عبر لجنة المناقصات بوادي حضرموت مطالبا في ذات السياق من الصندوق الاجتماعي للتنمية ممثلة بوحدة الموروث الثقافي بادراج مشروع اخر لصيانة قصر السلطان الكثيري ضمن مشاريع الصندوق في الفترة القادمة.

رافق الوكيل في زيارته المهندس محمد الديلمي مدير عام فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية- المكلا.