وكيل وادي حضرموت يصدر قرارا بشأن مشاريع المياه الأهلية.. وهذه الشروط

أصدر وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري القرار رقم ( ١٦ ) لسنة ٢٠١٨م بشأن إعفاء مشاريع المياه الأهلية من ٥٠% من قيمة الاستهلاك الكهربائي للاشهر من يناير حتى يونيو من العام الحالي.

و نصت المادة الأولى من القرار على أن تعفى مشاريع المياه الأهلية الخدمية و المستفيدة من خدمات المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت سواء المسددة او غير المسددة لفواتير الاستهلاك الكهربائي من ما نسبته ٥٠% من قيمة الاستهلاك للاشهر يناير - يونيو ٢٠١٨.

فيما نصت المادة الثانية من القرار ان تسبق عملية الإعفاء الواردة في المادة الأولى قيام المشاريع المتخلفة عن السداد بتسديد ما نسبته ٣٠% من المديونية المسجلة عليها.

و نصت المادة الثالثة على أن يتم بعد استكمال إجراءات التسديد الواردة في المادة الثانية من القرار عمل جدولة لما تبقى من المديونية خلال فترة سته اشهر من تاريخه.

فيما أشارت المادة الرابعة من القرار إلى التزام المشاريع المعنية بالقرار بالتسديد أولا بأول وفي حالة عدم الالتزام بالسداد يحق للمؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت قطع التيار الكهربائي عنها بحسب النظم المتبعة لديهم.