العملات الأجنبية تواصل صعودها.. تعرف على آخر تحديث لأسعار العملات

ننشر لكم متابعينا آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في حضرموت، لمساء هذا اليوم الجمعة، وهي كالتالي: أسعار الشرا ء السعودي : 137 الدولار : 515 الاماراتي: 139 اسعار البيع السعودي: 139 الدولار: 525 الاماراتي: 141 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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