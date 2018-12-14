مواجهات عنيفة بين الجيش والمليشيا في بران والمدفون شرق صنعاء

أحرزت قوات الجيش الحكومية، الجمعة 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018، تقدماً ميدانياً في جبهة نهم الواقعة شرق العاصمة صنعاء، وسط معارك ضارية ومستمرة مع عناصر المليشيات الحوثية.
ونقلت مصادر اعلامية عن مصادر محلية قولها ، إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش وعناصر مليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق المدفون وبران والحول وضبوعة وجبال يام بمديرية نهم.
وأضافت أن قوات الجيش أحرزت تقدماً ميدانياً في اتجاه ضبوعة وسيطرت على عديد مواقع وسط تبادل للقصف المدفعي بين الجانبين.
وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن شنت خمس غارات على مواقع وتجمعات لعناصر المليشيات الانقلابية الحوثية في منطقة محلي ومسورة وضبوعة بالمديرية ذاتها وسط تحليق مكثف.
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