شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة التي أرعبت "عبدالملك الحوثي " ومليشياته بعد دقائق من إنتهاء مشاورات السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الصحفي اليمني غازي محمد ، صورة لأفراد في الجيش الوطني يتسلقون جبال جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء. وقال غازي إن "من تسلق جبال نهم الشاهقة حتى استوى على ظهرها، والمليشيات الحوثية تمطره بالقذائف والرصاص لا شك أنه قادر على أن يواصل الزحف لولا أنَّ توقف زحفه كان بقرار سياسي بحت". وأضاف في تغريدة على تويتر رصدها محرر "شبكة بويمن الإخبارية" "ثقوا في جيشكم فما فوق الجبال إلا الجبال وليس في نهم إلا رجال الرجال وسيستأنفون إن شاء الله جولتهم وتشهدون صولتهم". وفي تعليقاتهم على الصورة والتغريدة التي نشرهما الصحفي غازي محمد ، قال نشطاء في موقع تويتر "بالتأكيد أن هذه الصورة سترعب عبدالملك الحوثي ومليشياته قبل أن يتنفسوا الصعداء بتوقف عمليات حسم المعركة في الحديدة ". وجاء نشر هذه الصورة بعد دقائق من اختتام مشاورات السلام بالسويد، بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي الإنقلابية، انتهت بإتفاقات حول الأسرى والمعتقلين ومدينة وموانئ الحديدة ومواردها.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة التي أرعبت "عبدالملك الحوثي " ومليشياته بعد دقائق من إنتهاء مشاورات السويد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .