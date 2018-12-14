شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 24 ساعة من اتفاقية السويد ...انفجارات عنيفة وغارات جوية تهز الحديدة " تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي ثلاث غارات جوية قبل قليل شرق محطة المسعودي مديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة ، شهود عيان قالوا ان انفجارات عنيفة أعقبت الغارات الجوية فيما يعتقد استهداف المقاتلات لمخزن اسلحة في المنطقة.

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