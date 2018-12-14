سيئون تحتفل باليوم العالمي والعربي للمعاق 2018م

الخليج 365

شهدت مدينة سيئون بوادي حضرموت أمس الخميس، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمعاق 3 ديسمبر واليوم العربي للمعاق 13 ديسمبر التي نظمها مجلس تنسيق جمعيات ذوي الإعاقة بوادي حضرموت بالتعاون مع مكتبا وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم بالوادي والصحراء .

وفي الاحتفال الذي أقيم تحت شعار " تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة " أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري بجهود المؤسسات والجمعيات المهتمة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ، داعيا كل الأيادي البيضاء لدعمهم والوقوف معهم.

بدوره أوضح المدير التنفيذي لمجلس ذوي الإعاقة بوادي حضرموت صالح بايعشوت بأن هذه الفعاليات تهدف إلى تسليط الضوء على مشاكل ومتطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتعزيز فهم أفضل لقضاياهم وحقوقهم .. مستعرضا جملة من الأنشطة والمشاريع في عدد من المجالات المختلفة للمساهمة في تقديم الخدمات المتميزة لذوي الاحتياجات الخاصة.. داعيا السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني ورجال المال والأعمال وكل الخيرين إلى تقديم المساعدات للمعاقين والوقوف إلى جانب جمعيات ذوي الإعاقة في تسيير أنشطتها المختلفة .

تخلل الاحتفال تقديم عدد الوصلات الفنية وأوبريت ومشاهد معبرة تألق في إعدادها وعرضها المنتسبين لجمعيات ذوي الإعاقة نالت جميعها إعجاب الحاضرين .

وخلال الفعالية تبرعت السلطة المحلية بالوادي والمنطقة العسكرية الأولى وعدد من المؤسسات الحكومية والأهلية وعدد من رجال المال والأعمال بمبلغ 10 مليون ريال يمني لصالح أنشطة مجلس تنسيق جمعيات ذوي الإعاقة بوادي حضرموت .

وجرى في ختام الاحتفال الذي حضره قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ومدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء عبدالله باجهام وممثلي مكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء تكريم الأمهات المثاليات والمدارس المشاركة والطلاب المتميزين والجهات الداعمة .

حضر الفعالية عدد من مديري عموم المديريات والمكاتب التنفيذية بالوادي والصحراء وطلاب مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم وعدد من المهتمين بهذه الشريحة .