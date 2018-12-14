مدير مشروع مسام يشكك في وجود خرائط للألغام لدى مليشيا الحوثي

الخليج 365 – متابعات

طالبت الحكومة الشرعية في اليمن خلال محادثات السلام في السويد المليشيات الحوثية بتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في اليمن.

وبهذا الخصوص قال السيد أسامة القصيبي، مدير عام مشروع “مسام” ، إنه لا يعتقد بأن الخرائط ستمنح في الوقت الحالي، وأن لديه شكوكا حول وجودها، لأن الطريقة التي تمت زراعة الألغام بها لا توحي بذلك.

وأضاف القصيبي أنه يمكن أن يوجد بالفعل بعض الخرائط لبعض الجبهات ولمحافظة الحديدة ولكننا لم نر منها شيئا حتى هذه اللحظة ولم نعثر على مخطط يظهر توزيعها في أي منطقة تم العمل فيها.

من جهة أخرى قال القصيبي، إن فرق المشروع الميدانية قامت منذ انطلاق أعمالها في يونيو الماضي حتى يوم 10 ديسمبر بنزع ما يقارب 25 ألف لغم تنوعت ما بين ألغام، عبوات ناسفة، وذخائر غير منفجرة.