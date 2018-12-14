مدير مسام يكشف عن تجهيزات لإتلاف 13727 لغما في الساحل الغربي (فيديو)

الخليج 365 – متابعات

أفاد مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن “مسام” السيد أسامة القصيبي أنه يتم العمل خلال اليومين المقبلين على تجهيز عمليات تدمير وإتلاف ألغام في 4 مواقع، ثلاثة منها في المخا والرابع موجود بجبل النار في باب المندب.

وأوضح القصيبي أن عمليات الإتلاف هذه تتطلب يومين من الاستعدادات لأنه سيتم فيها التخلص من 13727 لغما، وهو عدد هائل سيحدث انفجارات كبيرة، يجب تأمينها جيدا.

وذكر القصيبي أن هذه العملية هي إهداء لفريق الدعم السعودي بالرياض، وإلى كل عامل ونازع من أعضاء مسام، مثنيا على هذه الجهود التي اعتبرها السبب المباشر لبلوغ مسام هذه المرحلة اليوم في معركتها مع الألغام.

