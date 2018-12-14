شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مصرفية بصنعاء.. إلى هذا الحد وصل سعر الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي قبل قليل (اخر تحديث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اليكم قائمة بأسعار الصرف اليوم الجمعة 14/12/2018حسب مصادر مصرفية بالعاصمة صنعاء:

اسعار الشراء

الدولار الامريكي : 520 الريال السعودي : 138 أسعار البيع الدولار الامريكي: 530 الريال السعودي: 140 وسنوافيكم بآخر تحديثات ومستجدات اسعار الصرف طيلة يومنا هذا الجمعة 14-12-2018

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