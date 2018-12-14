مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة البنك المركزي بعدن

الخليج 365 – عدن

استقبل نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي في مبنى البنك صباح اليوم وفد من (مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة) بصحبة وفد إعلامي دولي، يضم عدد من وكالات الأنباء والقنوات الفضائية الدولية.. حيث شكر الحبيشي الوفد بوضع البنك المركزي ضمن جدول أعماله في إطار زيارته لبلادنا هذه الأيام.

عقب ذلك عُقد مؤتمر صحفي شرح فيه نائب المحافظ مجمل المهام التي يقوم بها البنك في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن والتحديات التي تواجهها إدارة البنك المركزي.

كما تطرق الى الإجراءات العملية التي اتخذها البنك في إستعادة مستوى سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية والمتابعة الحثيثة في الحفاظ مستوى العملة الوطنية، وثمن الدور الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية في دعم البنك المركزي اليمني والمتمثلة بعدة منح وأهمها الوديعة المقدرة بملياري دولار مخصصة للإعتمادات المستندية للمواد الغذائية الأساسية.