إقرار تسعيرة جديدة للنقل والمواصلات في حضرموت.. تعرف عليها

الخليج 365 أصدرت اللجنة الفرعية للنقل والمواصلات بمحافظة حضرموت، تعميما بشأن العمل بالتسعيرة الجديدة الصادرة من مكتب وزارة النقل بمحافظة حضرموت والمعمدة من محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية. وفيما يلي يعيد 'الخليج 365 ' نشر التعميم الذي جاء فيها: الأخوة رؤساء اللجان النقابية للنقل والأجرة بساحل حضرموت الأخوة القواعد النقابية العاملة في إطار اللجان النقابية تحية طيبة: نظرا لتطابق وجهات النظر تم الإتفاق برعاية وكيل محافظة حضرموت الدكتور/سعيد العمودي بشأن التسعيرة الجديدة والتي تم رفضها من قبلكم عليه وبحسب المعالجة للحفاظ على العلاقة بين منظمات المجتمع المدني الممثلة في النقابات والسلطة المحلية بالمحافظة يتم التقيد بالعمل بموجب التسعيرة الجديدة التي سلمت لكم خدمة للصالح العام ومن يخالفها سيتم اتخاذ الإجراءات بحقه وسيعرض نفسه للمسائلة خلال فترة المعالجة بمدة أقصاها(2)يناير للعام2019م صادر عن النقابة الفرعية للنقل والأجرة محافظة حضرموت رئيس النقابة صالح مبارك باشغيوان .

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