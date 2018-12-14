العمودي يجتمع بنقابة الباصات.. واتفاق على انهاء الإضراب بالمكلا

الخليج 365

اجتمع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي مع مدير عام مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت ناصر القرزي ورئيس النقابة الفرعية للباصات الصغيرة والكبيرة بالمكلا صالح باشغيوان ومدير إدارة الخطوط الداخلية والأجرة سالم بن دهري ورؤساء اللجان النقابية للباصات ومجمع المديريات، للإتفاق على حلول تنهي إضراب مالكي الباصات بالمكلا.

وتم خلال الإجتماع توقيع إتفاقية من قبل الحاضرين تكونت من ثمانية بنود، نصت على العمل في الوقت الحالي باللائحة المقره في الـ6 من ديسمبر الجاري من قبل مكتب النقل، والاعداد لورشة عمل وفقاً لمعايير تم الاتفاق عليها من قبل المجتمعين، على أن يتم رفع مخرجات الورشة في مدة اقصاها حتى الـ2 من يناير من العام القادم 2019م.

وقال الوكيل العمودي بأن هذا الإجتماع والإتفاق التي تم التوصل إلية، ياتي بعد ان تقدمت النقابة بخطاب تظلم للسلطة بالمحافظة من قرار المكتب مرفقا به مقترح لتسعيره نقل جديدة، وقد تم حله إنطلاقا من قاعدة لاضرر ولاضرار ووفقا لمعايير وحلول مستدامه تحفظ حق الجميع، لافتا إلى أن هذه الحلول تأتي كذلك في ظل جهود السلطة المحلية بالمحافظة لحل أزمة إضراب مالكي باصات النقل الداخلي لضمان عودتها للعمل وإنهاء معاناة المواطنين جراء الإضراب الذي نفذه ملاك الباصات.