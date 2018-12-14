أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

خاص
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الجمعة، الموافق 14 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي:
الهلال الإماراتي يدشن المرحلة الثانية من مشروع "مياه لودر" بأبين.. ويفتتح مستودعا للكتب في زنجبار
https://www.alyamanalaraby.com/345949
الهلال الأحمر الإماراتي يزود كلية الحقوق في جامعة عدن بمستلزمات تعليمية
https://www.alyamanalaraby.com/345950
مجلس الأمن يستعرض اليوم نتائج اتفاق السويد المتعلقة باليمن
https://www.alyamanalaraby.com/345954
الدولار والسعودي يستقر في هذا الحد بعد مشاورات السويد
https://www.alyamanalaraby.com/345955
سفير الرياض بواشنطن: السعودية والإمارات أكبر المساهمين بحل أزمة اليمن
https://www.alyamanalaraby.com/345899
السفير السعودي باليمن: نتائج مشاورات السويد ستحسّن الوضع الإنساني
https://www.alyamanalaraby.com/345900
الخارجية البحرينية ترحب بـ"اتفاق السويد" بين الأطراف اليمنية
https://www.alyamanalaraby.com/345901
اليماني: الحديدة ستعود للشرعية وهذا إنجاز كبير
https://www.alyamanalaraby.com/345904
وفاة شبيه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في رحلة إلى صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/345935
إرتفاع متزايد لأسعار الطماطم والفواكة في صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/345936
تعرف على أسعار اللحوم والخضروات اليوم الجمعة في مأرب
https://www.alyamanalaraby.com/345938
استقرار نسبي لأسعار الفواكة والخضروات والأسماك بعدن
https://www.alyamanalaraby.com/345937
محافظ تعز: لا بد من اصطفاف بين المؤتمر والاصلاح من أجل هزيمة الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/345939
تعرف على التفاصيل الكامل لاتفاق السويد بشأن الحديدة وتعز والأسرى
https://www.alyamanalaraby.com/345940
تعرف على أسعار الخضروات والأسماك اليوم الجمعة في حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/345948
قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية تصدر بياناً هاماً حول اتفاق السويد
https://www.alyamanalaraby.com/345892
جوتيريس يشيد بدور ولي العهد السعودي والرئيس اليمني في "مشاورات السويد"
https://www.alyamanalaraby.com/345894
محافظ الحديدة: دعم التحالف العربي للشرعية أثمر "انتصار السويد"
https://www.alyamanalaraby.com/345895
قرقاش: التزام الإمارات والسعودية نحو اليمن "تاريخي وليس جديدا"
https://www.alyamanalaraby.com/345896
وزير الخارجية يكشف سر مصافحته رئيس الوفد الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/345897
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