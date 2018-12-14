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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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خاص

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الجمعة، الموافق 14 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي:

 

الهلال الإماراتي يدشن المرحلة الثانية من مشروع "مياه لودر" بأبين.. ويفتتح مستودعا للكتب في زنجبار

https://www.alyamanalaraby.com/345949

 

الهلال الأحمر الإماراتي يزود كلية الحقوق في جامعة عدن بمستلزمات تعليمية

https://www.alyamanalaraby.com/345950

 

مجلس الأمن يستعرض اليوم نتائج اتفاق السويد المتعلقة باليمن

https://www.alyamanalaraby.com/345954

 

الدولار والسعودي يستقر في هذا الحد بعد مشاورات السويد

https://www.alyamanalaraby.com/345955

 

سفير الرياض بواشنطن: والإمارات أكبر المساهمين بحل أزمة اليمن

https://www.alyamanalaraby.com/345899

 

السفير السعودي باليمن: نتائج مشاورات السويد ستحسّن الوضع الإنساني

https://www.alyamanalaraby.com/345900

 

الخارجية البحرينية ترحب بـ"اتفاق السويد" بين الأطراف اليمنية

https://www.alyamanalaraby.com/345901

 

اليماني: الحديدة ستعود للشرعية وهذا إنجاز كبير

https://www.alyamanalaraby.com/345904

 

وفاة شبيه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في رحلة إلى صنعاء

https://www.alyamanalaraby.com/345935

 

إرتفاع متزايد لأسعار الطماطم والفواكة في صنعاء

https://www.alyamanalaraby.com/345936

 

تعرف على أسعار اللحوم والخضروات اليوم الجمعة في مأرب

https://www.alyamanalaraby.com/345938

 

استقرار نسبي لأسعار الفواكة والخضروات والأسماك بعدن

https://www.alyamanalaraby.com/345937

 

محافظ تعز: لا بد من اصطفاف بين المؤتمر والاصلاح من أجل هزيمة الحوثي

https://www.alyamanalaraby.com/345939

 

تعرف على التفاصيل الكامل لاتفاق السويد بشأن الحديدة وتعز والأسرى

https://www.alyamanalaraby.com/345940

 

تعرف على أسعار الخضروات والأسماك اليوم الجمعة في حضرموت

https://www.alyamanalaraby.com/345948

 

قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية تصدر بياناً هاماً حول اتفاق السويد

https://www.alyamanalaraby.com/345892

 

جوتيريس يشيد بدور ولي العهد السعودي والرئيس اليمني في "مشاورات السويد"

https://www.alyamanalaraby.com/345894

 

محافظ الحديدة: دعم التحالف العربي للشرعية أثمر "انتصار السويد"

https://www.alyamanalaraby.com/345895

 

قرقاش: التزام الإمارات والسعودية نحو اليمن "تاريخي وليس جديدا"

https://www.alyamanalaraby.com/345896

 

وزير الخارجية يكشف سر مصافحته رئيس الوفد الحوثي

https://www.alyamanalaraby.com/345897

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