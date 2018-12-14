أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الجمعة، الموافق 14 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: الهلال الإماراتي يدشن المرحلة الثانية من مشروع "مياه لودر" بأبين.. ويفتتح مستودعا للكتب في زنجبار https://www.alyamanalaraby.com/345949 الهلال الأحمر الإماراتي يزود كلية الحقوق في جامعة عدن بمستلزمات تعليمية https://www.alyamanalaraby.com/345950 مجلس الأمن يستعرض اليوم نتائج اتفاق السويد المتعلقة باليمن https://www.alyamanalaraby.com/345954 الدولار والسعودي يستقر في هذا الحد بعد مشاورات السويد https://www.alyamanalaraby.com/345955 سفير الرياض بواشنطن: السعودية والإمارات أكبر المساهمين بحل أزمة اليمن https://www.alyamanalaraby.com/345899 السفير السعودي باليمن: نتائج مشاورات السويد ستحسّن الوضع الإنساني https://www.alyamanalaraby.com/345900 الخارجية البحرينية ترحب بـ"اتفاق السويد" بين الأطراف اليمنية https://www.alyamanalaraby.com/345901 اليماني: الحديدة ستعود للشرعية وهذا إنجاز كبير https://www.alyamanalaraby.com/345904 وفاة شبيه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في رحلة إلى صنعاء https://www.alyamanalaraby.com/345935 إرتفاع متزايد لأسعار الطماطم والفواكة في صنعاء https://www.alyamanalaraby.com/345936 تعرف على أسعار اللحوم والخضروات اليوم الجمعة في مأرب https://www.alyamanalaraby.com/345938 استقرار نسبي لأسعار الفواكة والخضروات والأسماك بعدن https://www.alyamanalaraby.com/345937 محافظ تعز: لا بد من اصطفاف بين المؤتمر والاصلاح من أجل هزيمة الحوثي https://www.alyamanalaraby.com/345939 تعرف على التفاصيل الكامل لاتفاق السويد بشأن الحديدة وتعز والأسرى https://www.alyamanalaraby.com/345940 تعرف على أسعار الخضروات والأسماك اليوم الجمعة في حضرموت https://www.alyamanalaraby.com/345948 قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية تصدر بياناً هاماً حول اتفاق السويد https://www.alyamanalaraby.com/345892 جوتيريس يشيد بدور ولي العهد السعودي والرئيس اليمني في "مشاورات السويد" https://www.alyamanalaraby.com/345894 محافظ الحديدة: دعم التحالف العربي للشرعية أثمر "انتصار السويد" https://www.alyamanalaraby.com/345895 قرقاش: التزام الإمارات والسعودية نحو اليمن "تاريخي وليس جديدا" https://www.alyamanalaraby.com/345896 وزير الخارجية يكشف سر مصافحته رئيس الوفد الحوثي https://www.alyamanalaraby.com/345897

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