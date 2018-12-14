شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الروسي لدى اليمن يكشف عن سبب وجوده في السعودية – تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد السفير الروسي لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، أنه موجود حاليا في السعودية لأن أعضاء الحكومة اليمنية الشرعية، ورئيس الجمهورية اليمنية موجودون مؤقتا في السعودية​​​.

وأفادت وكالة “سبوتنيك” اليوم الجمعة، نقلا عن السفير بأنه “في ظل هذه الأزمة تم اتخاذ قرار بإجلاء مواطنينا (من اليمن) لدواع أمنية، وأنا السفير موجود في السعودية، لماذا؟ لأن الحكومة اليمنية موجودة في السعودية مؤقتا، وكذلك الرئيس. والسفير معتمد لدى الرئيس، وما دام الرئيس موجودا في السعودية يتعين على السفير الوجود كذلك في السعودية، ولذلك فإنني أعمل هنا. وهنا سفراء أغلب الدول، بمن فيهم سفراء الدول الخمس”.

وأوضح ديدوشكين أن مقر السفارة الروسية في صنعاء بخير ويمكنه بدء العمل في أي وقت، مشيرا إلى أنه تم إجلاء الموظفين لدواع أمنية، وتتولى أطراف يمنية حماية مقر السفارة والمحافظة عليه.

وأكد السفير الروسي لدى اليمن، أن دور روسيا في المباحثات اليمنية في السويد كان هاما للغاية، وذلك لأن صيغة “خماسية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن” بدأت العمل لأول مرة في إطار تسوية هذه الأزمة، مشيرا إلى أنها أول مباحثات ناجحة، حيث جلس الطرفان إلى طاولة الحوار وتم التوصل لاتفاقات.

وأضاف أن سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن “عقدوا لقاءات عديدة مع جميع الأطراف، وكانت هناك لقاءات دورية مع المبعوث الدولي إلى اليمن مارتين غريفيث ومساعديه، كانت مهمتنا المقاربة بين الأطراف”.