شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش يكشف عن دور محمد بن سلمان في اتفاق اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن الدور الذي لعبه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في اتفاق اليمن التاريخي اليوم بين أنصار الله والحكومة اليمنية.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي نقلته قناة “العربية”، اليوم الخميس، إن الأمير محمد بن سلمان والرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لعبا دورا كبيرا في إنجاح الاتفاق حول الحديدة.

وقال نائب الناطق باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، لصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الخميس، إن غوتيريس يشعر ان اسهام ولي العهد “كان مهما للغاية لنتيجة المشاورات” وإن هادي “لعب دورا إيجابيا”.

كما وجه غوتيريس الشكر لشخصيات خارج وداخل المنطقة، ممن حاولوا تشجيع الأطراف على تحقيق تقدم في محادثات السويد، وإنه يعتقد ان ذلك كان له دور كبير في التوصل الى اتفاق الخميس، وفق حق.

وأضاف أن المبعوث الخاص الى اليمن، مارتن غريفيث، الذي قاد المحادثات، وكبير المسؤولين الانسانيين بالأمم المتحدة مارك لوكوك، سيطلعان مجلس الامن يوم الجمعة على نتائج المحادثات.

كذلك ذكر فرحان حق، أن نقاطا معينة من الاتفاق، منها مراقبة الأمم المتحدة لميناء الحديدة “ربما تحتاج موافقة مجلس الامن”، ما يتطلب اصدار قرار جديد.

وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.