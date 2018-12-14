التعاون الخليجي يرحب باتفاق مشاورات السويد ويعتبرها خطوة مهمة

الخليج 365-صنعاء

أشاد د عبداللطيف الزياني الامين العام لمجلس التعاون الخليجي بموقف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وما اتخذته من اجراءات بناءة لتذليل العقبات لعقد ونجاح مشاورات السلام اليمنية في السويد، مؤكدا أن الموقف جاء حقنا للدماء وحفاظا على المصلحة العليا للشعب اليمني.

ورحب الزياني بنتائج مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية التي جاءت بإشراف ومتابعة حثيثة من الأمم المتحدة، واصفا النتائج بأنها خطوة مهمة وبناءة لإعادة بناء الثقة، وفتح باب الأمل أمام الشعب اليمني لعودة السلام والاستقرار وإعادة البناء.

كما عبر عن تقديره للجهود الحثيثة والمخلصة التي بذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث، وما تحلى به من قدرة عالية على مواصلة المساعي الحثيثة لعقد لقاء مشاورات السلام بين وفد الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي لوضع حد للصراع العسكري، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في وقف نزيف الدم ووضع حد للمآسي المؤلمة التي يعاني منها.

كما أعرب عن اعتزازه بموقف الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي والجهود المخلصة والصادقة التي بذلتها للمشاركة بفاعلية وإيجابية ونوايا مخلصة في مشاورات السلام، حرصاً منها على وضع نهاية للحرب المدمرة، ورفع معاناة الشعب اليمني، مشيدا بالتسهيلات والترتيبات التي اتخذتها الحكومة السويدية لاستضافة تلك المشاورات.

ورحبت دول عربية وغربية بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في ختام المشاورات السياسية التي عقدت في السويد.