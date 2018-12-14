وفاة شبيه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في رحلة إلى صنعاء

الخليج 365
توفي يوم الاربعاء شبيه الرئيس الراحل "علي عبدالله صالح" عقب اسبوعين من ظهوره المفاجى في مطار العاصمة عدن.
وكان قد ظهر - شبيه صالح - الذي يدعى طارق السهيلي داخل مطار عدن قادما من العاصمة المصرية القاهرة.
واشعلت صورة شبيه صالح مواقع التواصل الاجتماعي لقوة الشبه بينه وبين الرئيس الراحل.
وقالت مصادر مقربة من اسرة شبيه الرئيس الراحل صالح إنه سافر الى صنعاء مساء الاربعاء، لكنه توفي أثناء الرحلة اثر جلطة دماغية مفاجئة .
تجدر الإشارة إلى أن شبيه صالح وافاه الأجل عقب اسبوعين من وصوله الى العاصمة المؤقتة عدن.
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