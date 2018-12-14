استقرار نسبي لأسعار الفواكة والخضروات والأسماك بعدن

الخليج 365-عدن شهدت أسعار الخضروات و الفواكه و اللحوم في العاصمة المؤقتة عدن استقرار نسبيا، اليوم الجمعة، 14 كانون الأول، 2018، وكذلك هو الحال مع أسعار الأسماك بمختلف أنواعها. وفيما يلي أسعار بعض تلك الأصناف : - الطماطم 250 ريالا - البطاطيس 350 ريالا - البصل 450 ريالا - الخيار 500 ريال - الجزر 400 ريال - الكوسا 400 ريال - البرتقال 1000 ريال - التفاح 1000 ريال - الموز 280 - الكيوي 1200 ريال - اللحم الضان 4500 ريال - سمك الثمد 3500 ريال - سمك الباغة 500 للمشك (المشك 5 حبات) - سمك البياض 3000 ريال

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