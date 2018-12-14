شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال عربي يتبرع بملابس لفقراء اليمن.. شاهد ما قاله عندما سأله المذيع عن سبب تفاعله مع اليمن ...شاهد ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو متداول بشكل واسع لرجل أعمال من لبنان تفاعل مع حملة تبرعات لفقراء اليمن، ويتبرع بكمية ضخمة من الملابس الجديدة. رجل أعمال لبناني في ولاية ميشجن يتبرع بملابس لفقراء اليمن نتمنى ان يحذو المغتربيين اليمنيين في امريكا حذو هذا الرجل مقطع يستحق المشاهده والنشر لرجل يستاهل الشكر والدعاء والدعم. وعلق رجل الأعمال البناني عن سبب تبرعه هذا فقال: بداية العالم ونهايته من اليمن معقول ما نوقف مع هذا الشعب العظيم.

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال عربي يتبرع بملابس لفقراء اليمن.. شاهد ما قاله عندما سأله المذيع عن سبب تفاعله مع اليمن ...شاهد ( فيديو ) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .