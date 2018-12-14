شكرا لقرائتكم خبر عن من السويد .. تغيير اسم الجمهورية اليمنية الى هذا الإسم .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من العاصمة السويدية ستوكهولم أن وفد ميليشيا الإرهاب والإجرام التمرد الحوثي المدعوم من قبل إيران قدموا شرط الاستغناء عن الجمهورية اليمنية ويكون إسمها دولة اليمن فقط بدون جمهورية. وقالت مصادر اعلامية يمنية ان وفد الحوثيين في مشاورات السويد اشترط استبدال اسم الجمهورية اليمنية باسم دولة اليمن قبل التوقيع على اي اتفاقيات قد تفضي إلى السلام في البلاد التي تطحنها الحرب منذ أربع سنوات.

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