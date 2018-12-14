شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ الأمريكي يُسعد الحوثيين ويصدر قراراً جديداً وصادماً قبل قليل بخصوص السعودية والحرب في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قبل قليل قراراً جديداً يقضي بوقف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، وحاز قرار الشيوخ الأمريكي على أغلبية 56 صوتاً من أعضاء المجلس مقابل 24 صوتاً..

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