شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. شاهد الصدمة التي فاجأت الجميع بعد العثور على هذا في عقر دار عبدالملك الحوثي وما علاقة هذه الدولة؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - عثر فريق هندسي تابع للجيش على معمل إيراني كانت تستعمله المليشيا الحوثية لصناعة الألغام والعبوات الناسفة. ووفق مصدر عسكري في باقم فإن المعمل عثر عليه أثناء التقدم لمركز مديرية باقم شمال محافظة صعدة. واحتوى المعمل على مئات الألغام الفردية وأخرى للآليات والعبوات الناسفة وذخائر غير متفجرة. يذكر أن الحوثي زرع مئات الألغام في مزارع ومنازل السكان في المديرية. يأتي هذا فيما يواصل الجيش الوطني تقدمه في مركز المديرية لليوم الخامس على التوالي مسيطراً على العديد من القرى والمواقع الاستراتيجية والمساحات الواسعة التي كانت ذراع إيران في اليمن تتمركز فيها.

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. شاهد الصدمة التي فاجأت الجميع بعد العثور على هذا في عقر دار عبدالملك الحوثي وما علاقة هذه الدولة؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .