شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع القائد العسكري للحوثي ''ابو الحاكم'' وتطورات متسارعة بصنـعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر طبية بصنعاء، ان مشافي العاصمة استقبلت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي سقطوا في المواجهات الدائرة بجبهة نهم.

وقالت المصادر ان من بين القتلى ‏القياديان الحوثيان ابو الحاكم الحاكم والمرتضى بين قتلى نهم وبجانبهم عشرات المقاتلين الحوثيين ومليشيا الحوثي تنشر صور الصريعين.