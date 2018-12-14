شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الحوثي ينجح في انتزاع بند غريب ضمن اتفاق مشاورات السويد يحدد مصير ”المشرفين الحوثيين“.. ما هو؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن طرفا الصراع في اليمن نجاح مشاورات السويد اليوم الخميس، بالاتفاق على عدة بنود من ضمنها بند يتضمن وظائف المشرفين الحوثيين.

حيث اتفق الطرفان على التالي: -يتم انسحاب الحوثي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء خلال مدة ١٤ يوم من الاتفاق وإعادة انتشار القوات الحكومية جنوب الخط .

- الانسحاب الكامل لقوات الحوثيين من مدينة الحديدة في المرحلة الثانية إلى مواقع خارج حدود المدينة الشمالية خلال مدة ٢١ يوم من الاتفاق.

- تقع مسئولية أمن مدينة الحديدة و موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن وفقا للقانون اليمني ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها بما فيها المشرفين الحوثيين .