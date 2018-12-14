شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيب مصور الرؤساء والمناضلين واسرته تعلن تقبل العزاء في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غيب الموت اليوم في العاصمة السعودية الرياض الشخصية الوطنية والمصور الرئاسي المخضرم" ناشر سيف أحمد" مصور الرئيس سالمين والرئاسة سابقا.

وكان المغفور له ذهب خلال الأيام الماضية الى مدينة مكه المكرمة لاداء مناسك العمرة، بعد حياة حافلة بالعطاء، بدء بتأسيس أول استيديو في مدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين، وعرف بإسم "استيديو 26 سبتمبر" وذلك في منتصف الستينيات .

ثم عينه الرئيس سالم ربيع (سالمين ) مديرا للتصوير في الرئاسة ومصورة الخاص ابان تولية السلطة،وقام بتأسيس قسم التصوير بالرئاسة وعمل كمصور خاص لكلا من الرؤساء (سالمين , عبدالفتاح , علي ناصر, البيض ) وذلك من بعد ثورة 14 اكتوبر وحتى تسعينيات القرن الماضي بعد اعلان الوحدة،ثم مصورا لرئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني،كما انه غطى زيارة الشيخ زايد بن سلطان الى عدن عام 1975م .

ويمتلك الفقيد الراحل ناشر سيف ارشيفا ضخما من صور الرؤساء المتعاقبين والمناضلين والثوار والمشاريع التي نفذت من بعد الثورة وحتى قيام الوحدة، ورافق كافة الرؤساء المتعاقبين في الجنوب .

واعلنت اسرة الفقيد الراحل مساء اليوم الخميس تقبل العزاء ابتدء من يوم غدا الجمعة في فندق رويال عدن بمدينة خورمكسر ساحل ابين، ويومي السبت والأحد بقاعة قصر ماس طريق انماء .

وبهذا المصاب الجلل نتقدم باصدق التعازي والمؤاساة الى ابنائه : المهندس جلال وجمال وناظم وطلال وكافة افراد اسرتهم الكريمة سائلين الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان .