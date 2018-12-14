شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي اليمني يحدد سعر جديد لصرف " الدولار " والعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ( الاسعار الجديدة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - باشرت شركات الصرافة أعمالها اليوم الاربعاء بعد أن اغلقها البنك المركزي اليمني قبل أيام بسبب مضاربتها بالعملة المحلية.

وبحسب مصادر مصرفية في عدن ان استئناف عمل شركات الصرافة جاء بعد اتفاق مع البنك المركزي في اجتماع تم ظهر اليوم بحضور رئيس الحملة على محلات الصرافة المخالفة القاضي ناصر أحمد باعامر.

الاتفاق قضى بتحديد سعر صرف العملات الأجنبية من قبل جمعية الصرافين في عدن حيث حدد سعر الريال السعودي 130 شراء و135 بيع في حين حدد سعر الدولار الأمريكي 503 شراء و 507 بيع مقابل الريال اليمني.

وقالت المصادر إن جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة تعهدت خلال الإجتماع بتنفيذ سياسة وتوجيهات البنك المركزي وعدم المضاربة بالعملة الصعبة في السوق والتقيد التام بالتسعيرة التي تقرها جمعية الصرافين في عدن .

وطالب البنك المركزي شركات ومحلات الصرافة أن تقدم كشوفات يومية بحركة البيع والشراء لديها من العملات الصعبة يجري تسليمها لمندوبي قطاع الرقابة على البنوك والصرافين في البنك المركزي .

وكانت السلطات الأمنية في مدينة عدن قد اقدمت قبل ايام على إغلاق كافة محلات الصرافة في المدينة بقرار من البنك المركزي اليمني بسبب مضاربتها بالعملة المحلية وعدم التزامها بالتسعيرة المحددة من البنك المركزي.