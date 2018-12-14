شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل فاضل يروي تفاصيل احتجاز الحوثيين له في نقطة ابو هاشم بالبيضاء ورفضهم مغادرة اليمن لأداء العمرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - روى الاستاذ نبيل فاضل والد الشهيد وليد نبيل فاضل، تفاصيل احتجاز الحوثيين له في نقطه أبو هاشم بالبيضاء ورفضهم مغادرته اليمن لأداء مناسك العمرة.

وتجدر الإشارة إلى نقطه ابو هاشم تقوم يومياً باحتجاز المئات في قلعة العامرية بالبيضاء، ومنعهم من اداء مناسك العمرة، وما ذكره الأستاذ نبيل فاضل إلا فيض من غيض ممن يتم احتجازهم.

وقال إنه غادر يوم امس العاصمة صنعاء متجهاً إلى مكة المكرة لأداء مناسك العمرة موضحا انه غادر حاملا شنطه صغيرة وجواز سفر وتذكرة نقل بري وفيزا واضفت الى ذلك من باب الحيطة تصريح رسمي من وزارة الداخليه الى نقاط التفتيش للسماح لي بالمغادرة لاداء العمرة



وتابع قائلا: ركبت الباص عصرا ووصلت نقطة تدعى نقطة ابو هاشم خارج مدينة رداع باتجاه البيضاء قبل منتصف الليل وقف الباص في النقطة وصعد علية طفل في الثالثة عشر اخذ الجوازات حق الركاب عدى من معهم عائلات وطلب منا النزول فنزلنا من الباص وسلم الجوازات لشخص اخر اكبر منه بسنوات قليله وبدا ذلك الشخص ينادي بالاسماء ويسالهم بعض الاسئله ويعيد لهم الجوازات ويقول لهم اطلعوا الى ان وصل الى اسمي واسم اخر مجرد ما ردينا عليه وضع الجوازات في جيبه وانتقل ينادي على الاخرين الى ان انتهى ثم اخرج جوازاتنا وعرضنا عليه التصريح لكنه رفض لاكثر من ساعتين اجريت عدة اتصالات من صنعاء اليه الى انه استمر بالرفض وكانه كان بلاغ سابق …..



مضيفا بقوله: اوشك الفجر ان يطلع دون جدوى فاضطرينا لاستئجار سيارة والعودة الى صنعاء عدنا نجر خلفنا المزيد من الحزن والالم على وطن اصبحنا غرباء فيه وتحول الى سجن كبير …..



وعلق على الواقعة بقوله: يتفننون بتجويعنا وحصارنا ويطالبون من الخارج فك الحصار بينما هم من بتقاسم مع الخارج التجويع والحصار ..



مضيفا بقوله: يتفاوضون في السويد ويتشدقون بطلب فتح مطار صنعاء لرفع المعاناة على الشعب اليمني بينما هم من يحاصر الشعب اليمني ويمنعوهم من السفر حتى على الاقدام ..