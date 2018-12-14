شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي يدون انطباعه عن مشاورات السويد ويتسبب بصدمة كبيرة للشعب اليمني .. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

دون قيادي حوثي انطباعاته عن مشاورات السويد وتسبب تدوين هذا الانطباع بحالة من الصدمة للشعب اليمني.

وعلى صفحته بالفيس كتب عبدالمجيد ناجي الحنش وهو احد اعضاء الوفد الحوثي تفاصيل زيارة قال ان السفير الصيني قام بها الى غرفته بالفندق.

ورغم ان الحنش يزعم انه استاذا لعلم الفلسفة بجامعة صنعاء الا انه دون تغريدة مليئة بالاخطاء الاملائية الفادحة التي لايقع فيها حتى طالب في الصف الثاني الابتدائي.

وكتب الحنش النص التالي الصادم:

كان اليوم لقاء طيب مع السفير الصيني الذي تشفرت في زيارته لي في غرفتي المتواضعه وقد استمر القاء قرابة ساعه ونصف نقشنا مجمل الاراء والتصورات حول التفاوض وطلبت منه ان تلعب اصين دور فاعل الظغط من اجل ازاحت اي عراقيل وانجاح مسار التفاوض.