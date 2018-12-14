شكرا لقرائتكم خبر عن خالد اليماني يعلن مساء اليوم عن انسحاب الحوثيين من الحديدة.. ومحمد عبدالسلام يرد عليه بهذه الكلمات.. (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس وفد الشرعية خالد اليماني ان الحوثيين سينحبون من الحديدة ومؤانها وفقا للاتفاق المعلن عنه اليوم.

وقال وزير الخارجية اليمني بأن المشوار مازال طويلا على طريق السلام.

واشار في تصريحات صحفية عقب انتهاء مشاورات السويد الى ان رفع المعاناة عن اليمنيين خطوة أولى نحو تحقيق السلام في #اليمن.

وكشف رئيس وفد الشرعية أنه : سيتم إنشاء لجنة برعاية الأمم المتحدة لرفع الحصار عن تعز.

وحول اتفاق الحديدة اعتبره اليماني إنجاز لأنه يتضمن انسحاب الحوثيين للمرة الأولى.

واضاف : الضمانات التي نتحدث عنها تتصل بوثيقة المبعوث الخاص إلى اليمن

وتابع : لا يبنغي التفكير في الذهاب إلى جولات قادمة ما لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذه الجولة.

وبشأن تعز قال اليماني : نريد أن نرى مشروعا متكاملا لرفع الحصار عن مدينة تعز ووقف القصف.

من جانبه قال رئيس وفد الحوثيين انهم قدموا تنازلات كبيرة فيما يتعلق بالحديدة.

ولاحقا قال أمين عام الأمم_المتحدة انه سيكون هناك انسحاب من مدينة الحديدة ومينائها وفق جدول زمني نحن نعمل على تحديدة.