شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تشن حملة اعتقالات جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت جماعة الحوثي، خلال اليومين الماضيين، حملة مداهمات واختطافات واسعة طالت عدداً من المواطنين في مديرية وصاب العالي بذمار.



وقال مدير عام شرطة محافظة ذمار العميد عادل طماح، إن عناصر المليشيا داهمت، يومي الثلاثاء والأربعاء، عدداً من القرى في مديرية وصاب العالي واختطفت 3 من أهالي قرية «العسادي» بعزلة جعُر، بعد مداهمة مجلس عزاء واقتادوهم إلى أحد سجون المحافظة.



وداهمت جماعة الحوثي ثلاث قرى أخرى هي "بني حفص" و"خدمان" بحثاً عن مناهضين لها، وهددت أسرهم بالتصفية في حال لم يبادروا بتسليم أنفسهم لمشرفهم في المديرية.



واعتبر طماح هذا التصعيد الحوثي بأنه اختراق جديد للاتفاقيات الموقعة في مباحثات السويد خاصة فيما يتعلق بملف الأسرى والمختطفين.



وأشار، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إلى أن المليشيا تسعى لاستغلال انشغال الجميع بمباحثات السويد لاختطاف أكبر عدد من المدنيين المعارضين لها في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها بهدف استغلالهم ضمن صفقات تبادل الأسرى والمعتقلين المرتقبة.