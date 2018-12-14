شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي ينتصر وهذه هي الأسباب: وزير الداخلية الميسري..في اول تعليق له حول مفاوضات السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء المهندس احمد الميسري اتفاقات ستوكهولم تمنح مليشيات الحوثي انتصارا بعد أن كانت على وشك الهزيمة والقضاء عليها في الحديدة وتطهير كل شبر في اليمن من دنسها، والأيام القادمة ستؤكد صحة ماذهبت إليه وسيسقط اتفاق الحديدة امام تفسيرات الانقلابيين للتنفيذ.

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي ينتصر وهذه هي الأسباب: وزير الداخلية الميسري..في اول تعليق له حول مفاوضات السويد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .