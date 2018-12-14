شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدات لـ ”توكل كرمان“ حول اتفاق مشاورات السويد تشعل موقع تويتر وتغضب الجيش الوطني.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت تغريدات للناشطة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، صدام بين متابعيها على موقع تويتر الاجتماعي.

حيت كرمان في تغريدتين رصدها محرر ""الخليج 365""، حيت الأطراف اليمنية على انجاز الخطوة الأولى في اتجاه السلام بتفاهمات السويد اليوم، حول المعتقلين ومطار صنعاء وميناء الحديدة.

وقالت كرمان: انا على يقين ان التسوية السياسية المتوازنة هي من ستكفل بناء دولة اليمنيين القوية والمستقلة وصاحبة السيادة والمدنية أيضا، لا الإنتصار العسكري.

وبررت توكل كرمان ذلك، بقولها إن "الانتصار العسكري للحوثيين سيعيدنا إلى عصور الظلام وحقبة الإمامة والكهنوت، في حين ان الانتصار العسكري للطرف الآخر بقيادة التحالف سيعدنا الى حقبة الاحتلال والهيمنة والوصاية والانفصال إلى اوصال كثيرة".

وتفاوتت الردود ما بين مؤيد لها وآخر معارض يصفها بالعمالة لـ قطر وتأييد الحوثيين. يشار إلى أن الحديث حول قبول الحوثيين بالسلام والحل السياسي يثير غضب منتسبي الجيش الوطني للشرعية؛ كون الحوثيين لا يلتزمون بميثاق ولا بعهود إنما يتخذوا طاولة الحوار لكسب الوقت وإعادة ترتيب شتاتهم.