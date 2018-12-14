شكرا لقرائتكم خبر عن اليماني يكشف عما قاله للأمين العام للأمم المتحدة عندما حاول تقريبه ومحمد عبدالسلام للمصافحة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الخارجية اليمنية خالد اليماني عما قاله للأمين العام للأمم المتحدة عندما حاول تقريبه ومحمد عبدالسلام للمصافحة. حيث قال اليماني في تغريده له على تويتر: هذا ماقلته للسيد الأمين العام للأمم المتحدة عندما حاول تقريبي ومحمد عبدالسلام للمصافحة: "لا داعي للتقريب فيما بيننا فهذا أخي، رغم انقلابه على الدولة وتدميره للوطن وتسببه بهذه المأساة الإنسانية، إلا أنه يظل أخي!". هذا ماقلته للسيد الأمين العام للأمم المتحدة عندما حاول تقريبي ومحمد عبدالسلام للمصافحة: "لا داعي للتقريب فيما بيننا فهذا أخي، رغم انقلابه على الدولة وتدميره للوطن وتسببه بهذه المأساة الإنسانية، إلا أنه يظل أخي!" pic.twitter.com/WEBaxNqYTu — Khaled Alyemany (@KhaledAlyemany) December 13, 2018

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