الخارجية البحرينية ترحب بـ"اتفاق السويد" بين الأطراف اليمنية

رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، في السويد بين الأطراف اليمنية وبرعاية الأمم المتحدة.

وشددت على ضرورة التمسك بمسار التفاوض والتعاون الإيجابي مع الجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، مثمنة الدور المحوري الذي يؤديه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، على الأصعدة الإنسانية والسياسية والأمنية.

وأكدت وزارة الخارجية أن مملكة البحرين تتطلع إلى التوصل لحل سياسي شامل، يعيد الأمن والسلم والاستقرار إلى الجمهورية اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فضلا عن مخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).

وقالت إن التوصل لحل سياسي شامل ينهي أشكال التدخلات الإيرانية، باعتبارها المهدد الرئيسي لوحدة اليمن واستقراره، وسلامة أراضيه وجواره الإقليمي.

يُذكر أن مشاورات السلام اليمنية في السويد أفضت، الخميس، إلى إقرار اتفاقات بين وفدي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية حول ملفات الأسرى والحديدة وتعز.