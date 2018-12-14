السفير السعودي باليمن: نتائج مشاورات السويد ستحسّن الوضع الإنساني

أكد سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، في مداخلة على قناة "سكاي نيوز عربية"، أن النتائج المُحققة في ملفات تعز والحديدة وتبادل الأسرى، خلال المشاورات اليمنية بالسويد، سيكون لها أثر كبير على تحسّن الوضع الإنساني في اليمن.

وأضاف آل جابر أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي أبديا حرصهما على تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي، والذي تسببت به مليشيا الحوثي الانقلابية.

يذكر أن الجلسة الختامية لمشاورات السلام اليمنية في السويد، انتهت الخميس، حيث تم الاتفاق بين الحكومة الشرعية ووفد مليشيا الحوثي على تحديد بنود حول مدينة الحديدة، وإزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة، إلى جانب تبادل الأسرى، وفكّ الحصار عن تعز، وغيرها من النقاط.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن شكره للتحالف العربي؛ من أجل المساعدة في تحقيق انعقاد مشاورات اليمن.