سفير الرياض بواشنطن: السعودية والإمارات أكبر المساهمين بحل أزمة اليمن

قال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير الرياض لدى واشنطن، إن السعودية والإمارات يمثلان أكبر المساهمين في خطة الأمم المتحدة حول الاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن.

وأكد أن "التحالف العربي عمل منذ اليوم الأول لإغاثة إخواننا في اليمن عبر مبادرات عدة، وسنستمر في الالتزام بدعم أشقائنا اليمنيين وإعادة إعمار اليمن".

وأوضح الأمير خالد بن سلمان أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، اليوم ، في "مشاورات السويد" يعد خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن إلى اليمن والمنطقة، بما في ذلك أمن البحر الأحمر، الممر الحيوي للتجارة الدولية.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان "ترحب المملكة بالاتفاق الذي أُعلن اليوم بالسويد، ونشيد بجهود المبعوث الأممي في الوصول لهذا الاتفاق، وهي خطوة مهمة نحو استعادة الشعب اليمني لسيادته واستقلاله، وستسهم في تعزيز وصول المساعدات الإغاثية إلى الشعب اليمني الشقيق".

وأردف "وافقت الحكومة الشرعية على مقترح المبعوث الأممي السابق بتسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة، وهو ما استمر الحوثيون في رفضه، وما كانت هذه الموافقة لتتم اليوم لولا مواصلة الضغط العسكري من الأحرار في اليمن وإخوانهم في التحالف العربي".

وأفضت "مشاورات السويد" إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية حول ملفات الأسرى والحديدة وتعز.