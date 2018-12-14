اليماني: الحديدة ستعود للشرعية وهذا إنجاز كبير

أكد خالد اليماني وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي لمشاورات السلام بالسويد، أن الحديدة ستعود للسلطات الشرعية عبر مؤسسات الدولة، وهذا إنجاز كبير.

وقال اليماني في مؤتمر صحفي عقب المشاورات الختامية للسلام: "حققنا أول خطوات باتجاه السلام في بلادنا".

وتابع: "لأول مرة في تاريخ الانقلاب تقبل مليشيات الحوثي الانسحاب من موانئ الحديدة".

وأشار إلى أن "المشاورات لم تتمكن من إقناع الطرف الانقلابي برفع الحصار الكامل عن مدينة تعز".

وحول الوضع الاقتصادي قال اليماني: "لم نتوصل إلى اتفاق بشأن الملف الاقتصادي بسبب تعنت الطرف الانقلابي".

وأشار إلى أن "الحكومة الشرعية ستعمل على تقديم الخدمات لكل أبناء الشعب اليمني، لأن معاناة الشعب اليمني تعنينا كثيرا".

وأكد أن "هناك المزيد من الاعتقالات في مناطق سيطرة الانقلابيين باليمن".